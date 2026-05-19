Su Nuraghe Calcio Biella, continua la corsa verso il titolo

Nel posticipo di lunedì 4 maggio 2026, disputato sul terreno sintetico dello Sportec Center di Gaglianico, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha conquistato un prezioso pareggio per 2-2 contro “Le Riserve”, risultato che certifica l’accesso della formazione con i “Quattro Mori” sul petto alla fase finale del campionato provinciale organizzato da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez.

La gara, intensa e combattuta sul piano atletico e tattico, ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto con ritmi elevati e continui ribaltamenti di fronte. “Su Nuraghe Calcio Biella”, guidata in campo dal capitano Manuel Pizzo, ha confermato solidità organizzativa, capacità di gestione dei momenti chiave del match e una consolidata identità di gruppo, elementi che hanno accompagnato la squadra per tutta la stagione.

Espressione sportiva del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, presieduto da Battista Saiu, la formazione biellese continua a distinguersi per continuità di rendimento e compattezza dello spogliatoio. Determinante il lavoro del direttore sportivo Gaspare Carmona e l’impronta tecnico-tattica dell’allenatore Andrea Savoi, supportato da uno staff affiatato che garantisce equilibrio e funzionalità nella gestione quotidiana della squadra: il massaggiatore Filippo Gugliotta, il responsabile logistico Gaetano Pitarresi e il guardarobiere Alessandro Biasini, figure preziose nel mantenere coesione e ordine all’interno del gruppo.

Sul fronte agonistico, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha trovato la via della rete con Daniel Chiarello e Simone Locuratolo, autori delle marcature che hanno consentito ai biellesi di mantenere l’imbattibilità nella fase decisiva della stagione. Per “Le Riserve”, formazione capitanata da Davide Terrani e allenata da Giovanni Grano, sono andati a segno Giulio Isabelli e Alessandro Motta.

Archiviata la fase eliminatoria, l’attenzione è ora rivolta ai playoff. La sfida decisiva è in programma martedì 19 maggio, alle ore 20:00, presso il centro sportivo Openkinetik, dove “Su Nuraghe Calcio Biella” affronterà “Inazuma Seven” in una gara ad alta intensità emotiva e tecnica, valida per il passaggio alle fasi conclusive del campionato.