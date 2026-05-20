Dal Piemonte a Piazza di Siena: il sogno della giovane Beatrice FOTO

Una convocazione che vale molto più di una semplice gara. È il coronamento di sacrifici, allenamenti, passione e amore per il proprio pony, la realizzazione di un sogno. Una giovane amazzone piemontese, Beatrice Casaliggi, atleta Biellese nello sport Equitazione Salto Ostacoli, è stata infatti selezionata per rappresentare il Piemonte nella categoria H100 alla prestigiosa Coppa del Presidente, in programma dal 27 al 31 maggio nella splendida cornice di Piazza di Siena, a Villa Borghese, nel cuore di Roma.

Beatrice affronterà questa nuova magnifica avventura in sella alla sua pony, Stefi Du Val.

La squadra pony regionale sarà composta da soli cinque binomi, uno per ogni categoria. Un risultato quindi di assoluto prestigio: ogni regione italiana convoca infatti un solo concorrente per categoria, scegliendo tra i migliori giovani talenti presenti sul territorio.

Per la giovane atleta piemontese, allenata da Simone Ruffino, questa convocazione rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con impegno, dedizione e tantissime ore trascorse in sella.