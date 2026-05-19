TT Biella V2, play-off amari in B femminile: sfuma la promozione in A2

Si ferma ai play-off la corsa del TT Biella V2 verso la serie A2 femminile. La formazione biellese, composta da Federica Prola, Lodovica Motta e Matilde Ingravalle, dopo aver chiuso al primo posto la regular season del campionato di serie B, è stata impegnata nel fine settimana a Terni nella fase decisiva per la promozione.

Le diciotto squadre qualificate, ovvero le prime due classificate dei nove gironi di serie B, sono state suddivise in sei raggruppamenti da tre formazioni. Il TT Biella V2 è stato inserito nel girone con Tennistavolo Senigallia e Cascina. Solo la prima classificata di ogni gruppo poteva proseguire il percorso verso la serie A2.

Le atlete biellesi, seguite in panchina da coach Sergei Mokropolov, hanno superato Senigallia con il punteggio di 4-2, ma sono poi state battute da Cascina per 4-1. Un risultato che ha chiuso l’avventura del TT Biella V2 nei play-off. Proprio Cascina, rimasta imbattuta, ha poi ottenuto la promozione in A2 insieme a Prato, Regaldi Novara e Coccaglio.

Contro Senigallia, priva dell’infortunata Sabrina Moretti, figura storica del pongismo nazionale, la sfida si è aperta con Lodovica Motta opposta a Lazzeri. La biellese, avanti 9-3 al quinto set, ha subito la rimonta dell’avversaria, che si è imposta al termine di un incontro molto combattuto. Matilde Ingravalle ha poi superato Lorenzetti in tre set, mentre Federica Prola è stata sconfitta da Lazzeri. A firmare il punto decisivo è stata ancora Motta, vincente su Lorenzetti.

Nella gara contro Cascina, invece, le biellesi hanno avuto poco margine. Il punto della bandiera è arrivato da Matilde Ingravalle, vittoriosa in tre set su Corini. Da segnalare anche la buona prestazione di Lodovica Motta, capace di giocarsela per quattro set contro Borsani, mentre contro Nikolova le possibilità sono state ridotte.

Nel fine settimana si è gareggiato anche a Chiavari, dove Matteo Passaro ha preso parte a un Torneo Over. Nella gara Over 1, il biellese ha superato il girone iniziale grazie ai successi contro Benvenuti, Botta e Cerruti. Nella fase successiva ha poi battuto lo spezzino Podestà, fermandosi ai quarti di finale contro Falcucci, futuro vincitore della competizione.