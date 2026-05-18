Biella Rugby, tutte vittorie per la Serie C: scatta la promozione

Fine settimana ricco di impegni per il Biella Rugby, tra la chiusura del campionato di Serie C e i tornei giovanili disputati a Verbania.

La Serie C gialloverde ha salutato la stagione con un successo casalingo contro Cuneo Pedona, battuto 21-12. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 7-7, Biella ha cambiato passo nella ripresa, trovando le mete con Ouattara, Zavallone e Cerchiaro, tutte trasformate da Salussolia.

«È stata una partita abbastanza combattuta – ha commentato coach Davide Vaglio – Cuneo era determinato a fare proprio l’ultimo risultato della stagione. Il primo tempo è finito in parità, poi siamo finalmente riusciti a mettere un po’ più di gas e a sviluppare più gioco fino al risultato finale. Concludiamo una stagione fatta di sole vittorie. Il percorso svolto con i ragazzi è stato positivo e stimolante, tanto da portarci a ottenere la promozione. Nella prossima stagione continueremo a lavorare e soprattutto a costruire il gruppo della seconda squadra, per renderci sempre più competitivi e farci trovare pronti per un campionato che sarà sicuramente più impegnativo».

Battuta d’arresto, invece, per l’Under 16, superata in casa dal Livorno con il punteggio di 40-22. I biellesi sono rimasti in partita fino agli ultimi dieci minuti, grazie alle mete di Balducci, Bertone, Di Girolamo e ancora Balducci, con una trasformazione di Bertone. Domenica prossima è in programma la gara di ritorno in Toscana.

Indicazioni positive arrivano anche dal minirugby. Al Torneo “Città di Verbania”, l’Under 12 ha conquistato il secondo posto, alle spalle del Novara e davanti al Tradate. Soddisfatto coach Tommaso Barilli: «Senza dubbio il miglior torneo della stagione. I ragazzi hanno portato in campo tutto ciò su cui abbiamo lavorato in settimana, sia dal punto di vista tecnico sia attitudinale. Sono rimasto colpito da tutti i giocatori, nessuno escluso».

Grande prova anche per l’Under 10, che ha vinto il Torneo “Città di Verbania” precedendo Moncalieri e Verboleggio. «Giornata perfetta – ha spiegato coach Ayoub Mafrouh – i ragazzi sono partiti carichi e motivati, ottimi in fase difensiva. In attacco abbiamo visto qualche sprazzo del gioco lavorato in allenamento. Ora ci concentriamo sul torneo di Rovato, ultimo impegno della stagione».

Seconda piazza anche per l’Under 8, preceduta dal Novara e davanti a Oleggio. «Anche oggi gli orsetti mostrano un bel gioco, conquistandosi il secondo posto nel torneo», ha commentato coach Elia Castello.

Il fine settimana conferma così il buon momento del movimento gialloverde: la prima squadra chiude con la promozione e un percorso netto, mentre il vivaio continua a crescere tra risultati, partecipazione ed entusiasmo.