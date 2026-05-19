Carabinieri incontrano gli studenti, la cultura della legalità al centro dell'incontro con le medie di Cerrione

Prosegue l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese per la diffusione della “Cultura della Legalità”, un progetto educativo fondamentale per formare la consapevolezza dei cittadini di domani. In quest'ottica, venerdì scorso, 15 maggio, si è tenuto un importante momento di confronto e crescita che ha visto protagonisti i giovani del territorio.

L'iniziativa ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado di Cerrione, dove il Maresciallo Capo Massimiliano Casula, Comandante della Stazione Carabinieri di Salussola, ha guidato l'incontro con circa 70 ragazzi delle classi medie.

Durante la mattinata, il Comandante ha affrontato con gli studenti le principali tematiche e problematiche che interessano più da vicino la fascia giovanile, stimolando una profonda riflessione su aspetti cruciali della vita sociale:

• Mondo digitale e sociale: un focus mirato sull’uso consapevole e responsabile dei social network, unito alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

• Convivenza civile: l'importanza del rispetto delle regole e il contrasto agli atti di vandalismo, spiegando come la legalità sia la base imprescindibile per una vita libera e democratica.

• Devianza e dipendenze: un'analisi dei pericoli reali legati all’abuso di sostanze alcoliche e all’uso di sostanze stupefacenti.

• Educazione stradale: una specifica sessione dedicata alla guida sicura, per promuovere sin da subito comportamenti responsabili e preventivi sulle strade.

I circa 70 alunni presenti hanno dimostrato un vivo entusiasmo e una partecipazione straordinariamente attiva. I ragazzi hanno incalzato il Comandante con numerose domande, mostrando grande curiosità non solo per i temi trattati, ma anche per i compiti quotidiani che i militari dell'Arma svolgono a tutela del territorio.

L’obiettivo di queste giornate rimane quello di accorciare sempre più le distanze tra le istituzioni e i giovani, trasmettendo il messaggio fondamentale che la Stazione dei Carabinieri è, prima di tutto, un presidio di ascolto e un punto di riferimento sicuro per l'intera comunità.