A Salussola prende servizio un nuovo medico, Bilbil Alija

A partire da mercoledì 20 maggio, nell’ambulatorio di Salussola, nella frazione di Vigellio, prenderà servizio il dottor Bilbil Alija. Il medico sarà presente una volta alla settimana, sempre su appuntamento, dalle 9.30 alle 12.

"Esprimo profonda soddisfazione per questo piccolo traguardo – spiega il sindaco Manuela Chioda – perché rappresenta un aiuto concreto per le persone più fragili che vivono sul nostro territorio. In un’amministrazione che mette la persona al centro, questo servizio è una delle priorità".

Il Dott. Bilbil Alija, classe 1970, nato a Kukes in Albania, a seguito del suo trasferimento in Italia, mosso da forte determinazione e passione per la professione medica, ha intrapreso presso l’Università degli Studi di Milano un percorso di riconoscimento del titolo conclusosi nel 2022. In seguito, ha prestato servizio presso il Pronto Soccorso di Vercelli e poi come Medico di Medicina Generale a Gattinara.