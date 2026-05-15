Cavaglià, il Comune avverte la popolazione: “Fate attenzione alle truffe telefoniche”

Il comune di Cavaglià invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione a nuovi tentativi di truffa telefonica, che continuano a verificarsi anche su tutto il territorio.

“In diversi casi, i truffatori riescono a far apparire sul telefono numeri che sembrano appartenere alle forze dell'ordine, istituti bancari, strutture e servizi sanitari territoriali o altri enti ufficiali – riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social - Durante la chiamata, viene richiesto di effettuare bonifici, trasferimenti in denaro, pagamenti urgenti oppure di comunicare dati personali e bancari. Si tratta di una truffa”.

E aggiunge: “È importante ricordare sempre che le forze dell'ordine non chiedono mai trasferimenti di denaro o operazioni bancarie telefonicamente; le banche non chiedono mai di effettuare bonifici di sicurezza tramite telefonata; nessun ente pubblico o struttura sanitaria chiede pagamenti urgenti o dati sensibili attraverso chiamate improvvise”.

In caso di telefonate sospette, il consiglio è di non fornire dati personali, codici bancari e password; inoltre, non vanno effettuati bonifici o pagamenti richiesti telefonicamente e va interrotta immediatamente la chiamata. Infine, mai richiamare il numero dal quale si è stati contattati ma direttamente il numero ufficiale della banca o delle forze dell'ordine o quant'altro, reperibile sui siti istituzionali o attraverso i canali ufficiali.

“Anche se sul display compare un numero apparentemente affidabile, questo può essere falsificato dai truffatori – sottolinea il Comune - Si invita inoltre a informare familiari, amici e persone anziane, che spesso risultano le più esposte a questo tipo di raggiri. Per ogni dubbio o segnalazione è sempre consigliabile rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti”.