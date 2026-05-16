Incidenti stradali a Cossato e Verrone, ferite tre persone (foto di repertorio)

Tre persone in ospedale: è il bilancio dei sinistri stradali registrati sulle nostre strade tra la giornata di ieri, 15 maggio, e la notte appena trascorsa.

A Cossato, subito dopo l’uscita della Superstrada, in direzione di Castelletto Cervo, si è verificato uno scontro tra due mezzi per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio un uomo di 53 anni, subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Intorno all’una di notte, invece, un’auto ha urtato un animale selvatico, spuntato all’improvviso in mezzo alla carreggiata, sempre nel comune di Cossato. Fortunatamente il conducente di 70 anni è rimasto indenne.

Poco dopo, sulla Trossi, nel territorio di Verrone, è avvenuto un altro incidente stradale, con un solo veicolo coinvolto. A bordo una coppia, rimasta ferita con lievi escoriazioni e accompagnata al Pronto Soccorso. I rilievi sono stati raccolti in seguito dai militari dell’Arma, giunti sul posto assieme al carro attrezzi, impegnato nel recupero dell’auto.