Solidarietà su due ruote: firmato il protocollo d’intesa tra Angeli in Moto e Associazione Biellese del Volontariato

Nuovi chilometri di solidarietà all’orizzonte per il territorio laniero e vercellese. Il giorno 28 aprile è stato ufficialmente sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa tra la sezione locale di Angeli in Moto e l’Associazione Biellese del Volontariato (ABV).

La firma dell'accordo ha visto la partecipazione attiva dei vertici delle due realtà. Per Angeli in Moto erano presenti il Referente territoriale Rino Cavagna e la Segretaria di sezione Alessandra Mancini, insieme all'Ambassador dell'associazione Augusto Gaudino, il cui supporto logistico e strategico è stato fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo. Per l'Associazione Biellese del Volontariato ha siglato il patto la Presidente Rita Di Braccio.

Questo accordo sancisce una partnership strategica nata con un obiettivo chiaro: unire le forze, l'energia e la capillarità dei motociclisti volontari alle necessità assistenziali e sociali del territorio, ottimizzando i servizi di supporto alle persone più vulnerabili.

Con la firma di questo protocollo, prosegue e si consolida l’attività di servizio di Angeli in Moto, ormai un punto di riferimento fondamentale nel tessuto sociale locale. La collaborazione continua a svilupparsi in stretta sinergia con le diverse associazioni attive nelle province di Biella e Vercelli, creando una rete di mutuo soccorso sempre più fitta ed efficiente.

Grande soddisfazione è stata espressa da Rita Di Braccio, Presidente dell’Associazione Biellese del Volontariato:

"La firma di questo Protocollo d'Intesa rappresenta un momento di grande valore per la nostra associazione e per tutta la comunità. Collaborare con Angeli in Moto ci permette di unire la nostra consolidata esperienza nel volontariato alla loro straordinaria dinamicità e prontezza logistica. Insieme potremo dare risposte ancora più tempestive ed efficaci alle fragilità del nostro territorio, dimostrando che fare rete è la vera forza del terzo settore."

Alle sue parole fanno eco quelle del Referente di Angeli in Moto, Rino Cavagna:

"Questo accordo formalizza una sinergia preziosa e ci permette di strutturare in modo ancora più incisivo le nostre attività di servizio a Biella e Vercelli. Le due ruote si confermano uno strumento straordinario di vicinanza sociale, capace di arrivare ovunque ci sia bisogno, sempre al fianco di chi soffre o si trova in difficoltà."

Grazie a questa sinergia e al lavoro instancabile del team di coordinamento, i volontari continueranno a garantire il loro prezioso contributo in attività come il trasporto di farmaci, beni di prima necessità e supporto logistico alle iniziative sociali delle due province.