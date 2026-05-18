Residenza Maria Grazia a Lessona: la “Terapia del Viaggio”, quando un "treno" diventa la cura FOTO e VIDEO

Si chiama “Terapia del Viaggio” o “Trenoterapia”: si tratta di un intervento non farmacologico adottato per favorire il benessere delle persone che convivono con il morbo di Alzheimer e di altre forme di demenza senile. E’ una sorta di treno finto, ricreato attraverso i sedili che ricordano quelli di un treno di un tempo, della tappezzeria utilizzata proprio all’interno delle cabine dei vecchi vagoni, e il tutto ruota attorno a uno schermo dove viene proiettato un filmato che ricorda quanto si vede dal finestrino durante un viaggio. Utilissima per far riaffiorare ricordi ed emozioni, per stimolare il dialogo, la socializzazione o anche l’appetito, è una delle terapie che hanno a disposizione gli ospiti della Residenza Maria Grazia di Lessona. Obiettivo della struttura che fa parte della Fondazione A. E. Cerino Zegna, è garantire uno spazio residenziale e diurno dedicato ai cittadini con necessità socio-assistenziali e sanitarie. Si rivolge ad anziani soli che, a seguito di eventi acuti, hanno perso l’autonomia, a persone che necessitano di assistenza continua nell’arco delle 24 ore e a ospiti affetti da patologie neurodegenerative, tra cui l’Alzheimer.

Il Centro Diurno, in particolare, propone attività personalizzate sulla base della storia e delle esigenze di ogni ospite. Tra gli obiettivi principali figurano la socializzazione, la stimolazione cognitiva e il benessere psicofisico, attraverso attività ricreative, esercizi motori e momenti di aggregazione. Ad allietare le giornate degli ospiti ci sono la ginnastica dolce, il ballo, giochi da tavolo, lettura del giornale, giochi socializzanti alcuni dei quali realizzati dagli stessi ospiti nelle ore di laboratorio per esempio con l'utilizzo di cartone e tempere, feste ed eventi ,'ortoterapia e laboratorio narrativo il tutto in un ambiente dove armonia, serenità, accoglienza e affidabilità sono di casa. Le persone che frequentano il centro diurno possono inoltre usufruire degli spazi e servizi comuni della Residenza tra i quali la cappella, la palestra, le sale attività.

Accanto agli aspetti relazionali, il servizio garantisce anche assistenza sanitaria qualificata grazie alla presenza di personale infermieristico dedicato, con monitoraggio costante delle condizioni di salute, gestione delle terapie e supporto alle famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un ambiente accogliente e sicuro, capace di prendersi cura della persona nella sua totalità, favorendo serenità, autonomia e qualità della vita.

Per informazioni

La residenza Maria Grazia di Lessona si trova in Via XI Febbraio 15 13853 Lessona (BI)

Tel. 015.9826620

e-mai residenzamariagrazia@cerinozegna.it

aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20