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EVENTI | 18 maggio 2026, 07:20

Davide Mattiello e Daniele Piervincenzi a Biella per parlare di Mafia

L'evento è organizzato dall'associazione Pericle

Davide Mattiello e Daniele Piervincenzi a Biella per parlare di Mafia

Davide Mattiello e Daniele Piervincenzi a Biella per parlare di Mafia

L'associazione PERICLE  propone un incontro sul tema "La MAFIA al NORD". L'appuntamento è domani, martedì 19 ore 21 presso Palazzo Ferrero Biella Piazzo.

Saranno presenti come relatori  Davide Mattiello, Resp. Dipartimento Legalità e Giustizia  del PD Piemonte  e Presidente di ARTICOLO 21 Piemonte  e Daniele Piervincenzi  giornalista d'inchiesta, un connubio interessante che serve ad ampliare conoscenza, un confronto tra le forme legislative e l'occhio di chi ha visto l'orrore da vicino.

"Dal fronte della cronaca al fronte di guerra - spiega l'associazione - il giornalista Piervincenzi ci restituisce anche l'esperienza del  fotoreporter giornalista di lungo corso che vive ed ha vissuto l'evoluzione della criminalità organizzata prima di spostare il suo obiettivo sul conflitti mondiali e quindi l'immagine come denuncia ed  il suo contributo offre una prospettiva in più "la mafia è una guerra civile a bassa intensità". L'esperienza fatta  sui campi di battaglia, permette a Daniele Piervincenzia di  aiutarci a leggere le dinamiche mafiose come  il controllo del territorio ,la paura come moneta di scambio, la distruzione del tessuto civile. Questo incontro è fondamentale per noi perché ci poniamo l'obiettivo di  scuotere l'opinione pubblica perchè si acquisti maggiore consapevolezza   dei rischi in cui siamo  senza rendercene conto , rendendo visibile quello che tenta di stare nell'ombra"

c.s.associazione pericle, s.zo.

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