A Mongrando contributi per i centri estivi inclusivi: aiuti alle famiglie con minori con disabilità

Il comune di Mongrando promuove un importante sostegno alle famiglie per favorire la partecipazione dei minori con disabilità ai centri estivi 2026. È attivo il bando per l’erogazione di contributi economici destinati a coprire i costi per un operatore dedicato (rapporto 1:1) a supporto dei bambini e ragazzi residenti a Mongrando iscritti ai centri estivi della stagione giugno-settembre 2026.

“Un’iniziativa concreta per garantire inclusione e partecipazione, supporto alle famiglie e un’estate accessibile per tutti – dichiara l’amministrazione comunale sui propri canali social - Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 30 giugno compilando l’apposito modulo indicato nell’Avviso Pubblico. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune”.