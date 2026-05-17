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Valle Elvo | 17 maggio 2026, 07:40

A Mongrando contributi per i centri estivi inclusivi: aiuti alle famiglie con minori con disabilità

A Mongrando contributi per i centri estivi inclusivi: aiuti alle famiglie con minori con disabilità (foto di repertorio)

A Mongrando contributi per i centri estivi inclusivi: aiuti alle famiglie con minori con disabilità (foto di repertorio)

Il comune di Mongrando promuove un importante sostegno alle famiglie per favorire la partecipazione dei minori con disabilità ai centri estivi 2026. È attivo il bando per l’erogazione di contributi economici destinati a coprire i costi per un operatore dedicato (rapporto 1:1) a supporto dei bambini e ragazzi residenti a Mongrando iscritti ai centri estivi della stagione giugno-settembre 2026. 

“Un’iniziativa concreta per garantire inclusione e partecipazione, supporto alle famiglie e un’estate accessibile per tutti – dichiara l’amministrazione comunale sui propri canali social - Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 30 giugno compilando l’apposito modulo indicato nell’Avviso Pubblico. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune”.

g. c.

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