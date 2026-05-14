Camino in fiamme a Sagliano Micca, i Vigili del Fuoco evitano il peggio FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco in Valle Cervo per l’incendio di un camino. L’allarme è scattato intorno alle 19.40 di ieri, 13 maggio, nel comune di Sagliano Micca su segnalazione dei proprietari dell’abitazione.

Una volta sul posto, la squadra di Biella ha tempestivamente circoscritto le fiamme evitando che si propagasse al tetto e ai piani inferiori. Successivamente sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo, durate all’incirca un paio d’ore, sotto l’occhio vigile e attento dei residenti della zona.