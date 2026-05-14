Andorno, tetto di un garage in fiamme: salvata l’auto custodita FOTO e VIDEO

Un altro incendio si è verificato in Valle Cervo. Stavolta l’allarme è scattato a Locato, nel comune di Andorno Micca, dove il tetto di un garage è stato investito dalle fiamme.

È successo nella mattinata di oggi, 14 maggio: dalle informazioni raccolte, i residenti sono riusciti a portare in salvo l’auto presente all’interno del box.

Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo a cui è seguita l'opera di bonifica unita alla messa in sicurezza dell’autorimessa. Non ci sarebbero persone intossicate.

Presenti anche i Carabinieri. Ora sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.