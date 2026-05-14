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CRONACA | 14 maggio 2026, 12:20

Andorno, tetto di un garage in fiamme: salvata l’auto custodita FOTO e VIDEO

In campo 4 mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, presenti anche i Carabinieri.

Andorno, tetto di un garage in fiamme: salvata l’auto custodita (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Andorno, tetto di un garage in fiamme: salvata l’auto custodita (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Un altro incendio si è verificato in Valle Cervo. Stavolta l’allarme è scattato a Locato, nel comune di Andorno Micca, dove il tetto di un garage è stato investito dalle fiamme. 

È successo nella mattinata di oggi, 14 maggio: dalle informazioni raccolte, i residenti sono riusciti a portare in salvo l’auto presente all’interno del box.

Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo a cui è seguita l'opera di bonifica unita alla messa in sicurezza dell’autorimessa. Non ci sarebbero persone intossicate. 

Presenti anche i Carabinieri. Ora sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

g. c.

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