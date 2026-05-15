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Valle Cervo | 15 maggio 2026, 06:50

Riapre la Galleria Rosazza, l’annuncio di Ramella Pralungo: “Più di 3 milioni di euro per lavori, la Provincia ha dimostrato grande attenzione”

“Ciò è stato possibile grazie all'utilizzo di fondi del PNRR sul dissesto idrogeologico stanziati dallo Stato e riversati prima alla Regione e poi alla Provincia" riporta il presidente: il ritorno della viabilità sulla SP 513 sarà però soggetta a forti limitazioni.

Riapre la Galleria Rosazza, l’annuncio di Ramella Pralungo: “Più di 3 milioni di euro per lavori, la Provincia ha dimostrato grande attenzione”

Riapre la Galleria Rosazza, l’annuncio di Ramella Pralungo: “Più di 3 milioni di euro per lavori, la Provincia ha dimostrato grande attenzione”

“Come promesso in passato, è stata riaperta al traffico la Galleria Rosazza prima dell’estate 2026”. A parlare il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, che annuncia la ripresa della viabilità sulla SP 513 che collega l’alta Valle Cervo con la conca di Oropa a seguito dei lavori realizzati dopo l’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020. 

Una ferita rimasta aperta per lungo tempo ma finalmente rimarginata grazie all’impegno delle ditte e del personale dell’ente provinciale. “Più di 3 milioni di euro sono stati impiegati per il ripristino del corpo stradale e la messa in sicurezza dei versanti e degli attraversamenti pedonali in una zona impervia di montagna, dove il personale preposto può operare in cantiere 7 mesi all’anno – sottolinea Ramella Pralungo – Ciò è stato possibile grazie all'utilizzo di fondi del PNRR sul dissesto idrogeologico stanziati dallo Stato e riversati in un primo momento alla Regione e poi alla Provincia- Credo che questo ente abbia dimostrato tutta la sua attenzione e vicinanza per queste zone.  Anche sotto l’aspetto dei tempi la Provincia ha compiuto un grande lavoro tra il reperimento dei contributi, la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori".

La riapertura al traffico della SP 513 sarà però soggetta a forti limitazioni, legate al futuro progetto di illuminazione della nota galleria, voluta dal senatore Federico Rosazza e costruita sul finire dell'800, da tempo snodo stradale delle due vallate e meta preferita di visitatori ed escursionisti. “Proseguono i contatti tra enti coinvolti e Soprintendenza per adottare il modello di intervento più opportuno – spiega il presidente Ramella Pralungo - Al momento siamo in una fase di definizione”. 

Per questo è stata istituita, lungo la Provinciale Rosazza-Oropa, il limite di velocità massima di 30 km/h, con divieto di sorpasso e transito di autotreni e autoarticolati. Su guadi e gallerie la velocità massima sarà di 10 km/h. A ciò si aggiunge il divieto di passaggio tra il Santuario di San Giovanni d’Andorno alla località Cappella del Roc a mezzi con larghezza superiore a 2,30 metri, altezza superiore a 3,20 metri e lunghezza superiore ai 6 metri, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e autorizzati. 

Nel tratto interno della Galleria Rosazza vigerà il senso unico alternato regolato da apposita segnaletica e, nelle more della realizzazione dell’illuminazione, si vieta l’attraversamento ai velocipedi privi di illuminazione regolamentare e ai pedoni privi di apparecchio di illuminazione personale e indumenti ad alta visibilità. Inoltre, è obbligo dei ciclisti di dotarsi di giubbotto e bretelle retroriflettenti unita alla conduzione a mano del proprio mezzo. Infine, permane la sospensione della viabilità e il divieto di transito nel periodo invernale (1° novembre-15 aprile), in casi di neve e ghiaccio (eccetto autorizzati) e allerte medie di livello arancione.

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g. c.

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