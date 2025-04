Galleria Rosazza, entro l'estate la fine dei lavori sulla strada: sull'illuminazione si lavora a soluzione condivisa

“Stiamo lavorando per rendere la Galleria Rosazza percorribile, sicura e a norma di legge”. Parola del presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo che, ai nostri taccuini, ha condiviso sviluppi importanti dopo la richiesta di convocare un tavolo urgente con la Prefettura per discutere del progetto di illuminazione dell'arteria dell'alta Valle Cervo. Un piano che, nei mesi scorsi, era stato bloccato dalla conferenza dei servizi.

“La scorsa settimana ha avuto luogo un sopralluogo nella zona della Galleria Rosazza con il personale e i rappresentanti della Soprintendenza – spiega Ramella Pralungo - Come sottolineato in precedenza, le norme prevedono che le gallerie di una certa metratura debbano essere obbligatoriamente illuminate, come prevede il Codice della Strada. A seguito dell'incontro, si è concordato di realizzare un progetto ad hoc, visto il valore storico della galleria, così da impattare il meno possibile sulla struttura originaria".

"Saranno adottate - sottolinea - tutte le migliorie possibili per rendere il piano totalmente ammissibile. Anche i comuni di Biella e Campiglia Cervo si sono detti favorevoli per una soluzione di questo tipo, purchè sia condivisa e rapidamente eseguibile in tempi brevi. Ci si riaggiornerà nelle prossime settimane. Ringrazio tutti per la disponibilità al dialogo e a cercare la soluzione migliore”.

Intanto, sono in dirittura d'arrivo i lavori di messa in sicurezza della strada che, dal Santuario di San Giovanni d'Andorno, porta alla Galleria Rosazza, su cui sono stati impiegati fondi per circa 2,5 milioni di euro di contributi. La fine del cantiere è prevista, meteo permettendo, tra i mesi di giugno e luglio.