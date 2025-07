Galleria Rosazza, chiusa anche nell'estate 2025: pronti 400mila euro per messa in sicurezza del lato Valle Cervo

Anche per quest'estate la Galleria Rosazza non riaprirà al traffico. La causa sarebbe da attribuire alle conseguenze dell'ondata di maltempo dello scorso aprile che ha provocato danni ingenti sul versante della Valle Cervo in prossimità dell'arteria stradale che collega il Santuario di San Giovanni d'Andorno con quello di Oropa.

A darne comunicazione il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Dovremo ripristinare l'agibilità su quel lato di montagna. Da qui, il rinvio della riapertura di almeno un anno. Si sono verificati smottamenti, assieme a cadute di sassi e diverse frane”. Sul progetto di illuminazione della nota galleria, voluta dal senatore Federico Rosazza e costruita sul finire dell'800, Ramella Pralungo è chiaro: “Proseguono i contatti tra enti coinvolti e Soprintendenza per adottare il modello di intervento più opportuno”.

Intanto, è notizia di questi giorni dell'aggiudicazione di un bando regionale da 400mila euro per la messa in sicurezza del lato della Valle Cervo proprio in prossimità dell'imbocco della galleria. L'intervento vede in campo, oltre alla Provincia, anche l'Unione Montana della Valle del Cervo, guidata dal presidente Davide Crovella: “Si tratta di un'importante opera di interesse collettivo – sottolinea il primo cittadino di Andorno Micca – Siamo nella fase della progettazione e l'inizio dei lavori è previsto all'inizio del nuovo anno. La Provincia contribuirà al 10 per cento con un cofinanziamento”.