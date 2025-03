Chiude la Galleria Rosazza? Ramella Pralungo: “Sì, se non c'è l'illuminazione”

“La Galleria Rosazza è a rischio chiusura se non c'è l'illuminazione? Sì, non lo prevede la Provincia di Biella ma il Codice della Strada”. A parlare il presidente Emanuele Ramella Pralungo che, nelle scorse ore, ha inviato una lettera alla Prefettura, chiedendo la convocazione di un tavolo urgente per l'ordine e la sicurezza.

La comunicazione è arrivata dopo la decisione della conferenza dei servizi di bloccare il progetto di illuminazione dell'arteria costruita sul finire dell'800. “A questo confronto dovranno partecipare i comuni di Biella e Campiglia Cervo, oltre alla Soprintendenza – spiega Ramella Pralungo - Il tema è reale, le norme prevedono che le gallerie di una certa metratura debbano essere obbligatoriamente illuminate. Non c'è altra soluzione: se mai dovesse accadere un qualsiasi incidente all'interno della Galleria per la mancanza di luci nei sarei direttamente responsabile”.

Da qui la necessità di rivedere tutti assieme il piano di illuminazione, che sarebbe dovuto partire al termine dei lavori di messa in sicurezza della strada che, dal Santuario di San Giovanni d'Andorno, porta alla Galleria Rosazza, su cui sono stati impiegati fondi per circa 2,5 milioni di euro. “Siamo disposti a sederci attorno ad un tavolo per trovare una soluzione condivisa – sottolinea Ramella Pralungo – ma va trovata. Senza illuminazione, non può esserci viabilità di moto e auto. Per questo chiedo agli organi competenti di dare indicazioni su come procedere per risolvere la questione”.