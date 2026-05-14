Sala Biellese dona il ricavato del crowdfunding per il nuovo scuolabus della Serra

La solidarietà del territorio si mette in moto per sostenere l’istruzione e i servizi rivolti ai più giovani. A seguito della variazione di bilancio approvata la scorsa settimana, l’Amministrazione Comunale di Sala Biellese ha formalizzato il trasferimento di 2.978,89 euro al Comune di Zubiena, ente capofila della Convenzione “Scuola della Serra”.

La somma è il risultato di una campagna di crowdfunding promossa per contribuire all’acquisto del nuovo scuolabus. La raccolta è stata resa possibile grazie alla sensibilità di cittadini e realtà del territorio, tra cui Attività della Serra, Fondazione OLLY, Vetta Running e la Parrocchia di Sala Biellese, che hanno risposto all’appello a favore della collettività.

«Riteniamo doveroso rispettare il vincolo di mandato di chi ha donato con generosità – spiega il sindaco di Sala Biellese, Stefania Massera –. Questi fondi non appartengono a un singolo Comune, ma sono un dono dei cittadini per un servizio che appartiene a tutti i ragazzi della Serra. Proprio per questo è nostra priorità far sì che questi nomi e questi loghi trovino il giusto spazio e riconoscimento sul mezzo, affinché la trasparenza e il ringraziamento verso chi ha creduto nel progetto siano sempre al primo posto».

L’iniziativa rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche un esempio concreto di collaborazione tra territori a beneficio dell’intera comunità.