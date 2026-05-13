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CRONACA | 13 maggio 2026, 10:00

Forti raffiche di vento a Zubiena, danni alla linea per diverse ore

La corrente è stata ripristinata nel pomeriggio di ieri, come riportato dal sindaco Basso.

Forti raffiche di vento a Zubiena, danni alla linea per diverse ore

Forti raffiche di vento a Zubiena, danni alla linea per diverse ore

Si allunga l’elenco dei disagi registrati in Valle Elvo a causa delle intense raffiche di vento registrate nella giornata di ieri, 12 maggio. A Zubiena, come riportato dal sindaco Davide Basso, è stata danneggiata una linea in media tensione che ha messo fuori servizio una parte consistente del paese. 

Fortunatamente la corrente è stata ripristinata in tutto il territorio intorno alle 15.30. “Ora il guasto verrà riparato secondo gli schemi tecnici del personale preposto” sottolinea il primo cittadino di Zubiena.

g. c.

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