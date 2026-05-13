Forti raffiche di vento a Zubiena, danni alla linea per diverse ore

Si allunga l’elenco dei disagi registrati in Valle Elvo a causa delle intense raffiche di vento registrate nella giornata di ieri, 12 maggio. A Zubiena, come riportato dal sindaco Davide Basso, è stata danneggiata una linea in media tensione che ha messo fuori servizio una parte consistente del paese.
Fortunatamente la corrente è stata ripristinata in tutto il territorio intorno alle 15.30. “Ora il guasto verrà riparato secondo gli schemi tecnici del personale preposto” sottolinea il primo cittadino di Zubiena.