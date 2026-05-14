Auto intrappolata nel fango, a Brusnengo scattano i soccorsi in piena notte

Intervento di soccorso in piena notte per un’auto rimasta bloccata con le ruote nel fango a causa, stando alle prime ricostruzioni, ad un’errata manovra. L’intervento ha avuto luogo intorno alle 2.30 nel comune di Brusnengo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cossato che, in breve tempo, sono riusciti a recuperare il mezzo e a prestare assistenza alle persone presenti a bordo.