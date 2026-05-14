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CRONACA | 14 maggio 2026, 10:00

Auto intrappolata nel fango, a Brusnengo scattano i soccorsi in piena notte

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cossato.

Auto intrappolata nel fango, a Brusnengo scattano i soccorsi in piena notte (foto di repertorio)

Auto intrappolata nel fango, a Brusnengo scattano i soccorsi in piena notte (foto di repertorio)

Intervento di soccorso in piena notte per un’auto rimasta bloccata con le ruote nel fango a causa, stando alle prime ricostruzioni, ad un’errata manovra. L’intervento ha avuto luogo intorno alle 2.30 nel comune di Brusnengo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cossato che, in breve tempo, sono riusciti a recuperare il mezzo e a prestare assistenza alle persone presenti a bordo.

g. c.

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