Auto fuori strada a Graglia, conducente soccorso nella notte

Incidente autonomo nel comune di Graglia. Il fatto è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri, 12 maggio, in strada per Bagneri: stando alle prime ricostruzioni, un’auto è finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell’ordine e si sarebbe ribaltata completamente. Inoltre, la presenza di alcuni alberi a bordo strada avrebbe evitato che il veicolo finisse giù per la riva.

In breve tempo, il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo del sinistro, assieme ai Vigili del Fuoco di Biella, impegnati ad estrarlo dall'abitacolo oltre a mettere in sicurezza il mezzo. In seguito, l'uomo di 74 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo.

Presenti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell’accaduto.