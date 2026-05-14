Pollone ricorda gli Alpini: Fotoclub Biella inaugura la mostra “Vivere l’Adunata” FOTO

Sarà inaugurata venerdì 15 maggio 2026, alle 17, al Palazzo Polivalente “Adriano Fenoglio” di Pollone, in piazza Delleani 3, la mostra fotografica “Vivere l’Adunata. Ricordando gli Alpini a Biella”, promossa da Fotoclub Biella.

L’esposizione nasce come omaggio all’Adunata Nazionale degli Alpini che lo scorso anno ha coinvolto Biella e il Biellese, lasciando nel territorio un ricordo profondo per partecipazione, accoglienza e senso di appartenenza. Attraverso gli scatti dei fotografi del Fotoclub, la mostra intende restituire non soltanto la grandiosità della sfilata, ma anche gli incontri, gli sguardi, le strette di mano e i momenti di condivisione che hanno caratterizzato quei giorni.

Nel testo di presentazione, l’Adunata biellese viene ricordata come un’esperienza capace di unire memoria, amicizia, solidarietà e orgoglio, lasciando “una stella” nel cuore di chi l’ha vissuta. L’iniziativa si inserisce inoltre in un’occasione di festa per il Gruppo degli Alpini di Pollone, con l’obiettivo di rivivere i sentimenti e i valori che guidano gli Alpini.

Le fotografie esposte sono firmate da Matteo Cerreia Vioglio, Mario Deambrogio, Raimondo Fulcheri, Massimo Giacobbe, Luciano Marzotto, Walter Pellegrino, Marilena Previdi, Sergio Ramella, Martina Riva, Riccardo Selva e Daniela Tondella.