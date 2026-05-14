Violenta rissa nel centro di Biella con lancio di sanpietrini: spunta anche un machete

Paura e attimi di forte preoccupazione a Biella per una violenta rissa che avrebbe visto coinvolti diversi uomini di origine straniera. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 13 maggio, tra via Pietro Micca e piazza La Marmora.

Stando alle prime ricostruzioni, confermate da testimoni e diversi automobilisti in transito, alcuni sanpietrini sarebbero stati lanciati da alcuni soggetti in uno scenario di grida, calci e pugni sotto lo sguardo sbigottito e perplesso dei residenti. Sembra che sia spuntato perfino un oggetto contundente non ancora rinvenuto, forse un machete o un falcetto.

Sul posto si sono precipitate le Volanti di Polizia, assieme ai Carabinieri, ma al loro arrivo non era più presente nessuno, eccezion fatta per un soggetto rimasto a terra ferito. In seguito, negli uffici della Questura, avrebbe riferito quanto successo riservandosi di sporgere denuncia. Sono in corso i dovuti accertamenti per ricostruire i contorni della vicenda e dare un volto ai presunti aggressori.