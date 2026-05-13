Bocce, successo per Luca Bosco nella selezione di Novara

Luca Bosco, portacolori della San Secondo Bennese, si è aggiudicato la gara di selezione valida per la partecipazione al Campionato italiano individuale di categoria C, organizzata dalla società Novara Bocce.
In finale Bosco ha superato Fausto Damiani, della Masera Domodossola, con il punteggio di 8-7. Terzo posto per Alessandro Bortolan, anche lui della San Secondo Bennese, e Lorenzo Nicholas Di Glaudi, della Valle Elvo.
Alla competizione hanno preso parte 59 iscritti. La direzione di gara è stata affidata a Mauro Saini.
Nella foto, i due finalisti con il presidente della Novara Bocce, Roberto Carfora, e il consigliere regionale Antonio Gaudino.