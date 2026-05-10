Riascoltati per voi, Andrea Battagin racconta The Killers - Sam's Town (2006)

Diciannovesimo appuntamento con la rubrica domenicale, “Riascoltati per voi”. Oggi vi voglio parlare di “Sam’s Town”, il secondo lavoro in studio firmato dai The Killers. Uscito nel 2006, questo disco segna un netto cambio di direzione rispetto al loro esordio, spostando il sound della band verso sonorità più rock e meno elettroniche. Brandon Flowers e soci decidono di cambiare marcia, mettendo insieme una scaletta di brani che ha ridefinito il loro stile e la loro immagine pubblica a metà degli anni Duemila. Un album che, a distanza di anni, resta un passaggio fondamentale per capire l'evoluzione della loro discografia.

Dopo il successo enorme di “Hot Fuss”, i The Killers avrebbero potuto ripetersi. Invece scelgono la strada più rischiosa: cambiare. “Sam’s Town”, vogliono che sia un disco più ambizioso: infatti è un album che guarda apertamente al rock americano degli anni ’70 e ’80, a band come Springsteen e U2, ma lo fa con l’urgenza e l’energia di una generazione nuova. “Sam’s Town” è rumoroso, romantico, a volte esagerato, ma sempre sincero. Un disco che non cerca la perfezione, ma l’emozione. Rispetto al precedente, qui le canzoni sono più lunghe, più epiche, più cariche di significato. Non tutto è immediato, ma proprio per questo “Sam’s Town” è un album che cresce con il tempo.

In questo disco la strumentazione cambia radicalmente equilibrio: le chitarre diventano protagoniste con un suono più sporco e deciso, togliendo ai sintetizzatori il ruolo centrale che avevano in precedenza. Brandon Flowers canta in modo più intenso e personale rispetto al passato, la sua voce è spesso al limite, carica di pathos, come se ogni canzone fosse una piccola dichiarazione d’intenti. Mentre la sezione ritmica, composta da basso e batteria, mantiene un ritmo serrato e costante per tutta la durata dei brani. Gli arrangiamenti sono strutturati per rendere al meglio nelle esecuzioni dal vivo, puntando su una produzione sonora massiccia e d'impatto che non cerca la sottigliezza, ma punta tutto sulla resa sonora complessiva.

All’uscita divise pubblico e critica, ma col tempo “Sam’s Town” è stato rivalutato. Oggi è considerato da molti il disco più ambizioso e rappresentativo dei The Killers: quello in cui hanno provato davvero a diventare una grande rock band, senza nascondersi.

Questo album è strutturato per essere riprodotto a volume sostenuto, ideale per un ascolto continuativo che permetta di apprezzare la coesione tra le diverse tracce. Proprio per la sua natura decisa e la sua produzione carica, “Sam’s Town” è un disco che ha mantenuto intatta la sua efficacia sonora anche a vent'anni dalla sua uscita, confermandosi un capitolo solido e resistente al tempo nella carriera della band. Buon ascolto e buona domenica.

I miei brani preferiti sono: "Sam's Town", "When You Were Young", "For Reasons Unknown", "Read My Mind", "Uncle Jonny", "Bones" e "Why Do I Keep Counting?".

Voto: 9

Tracce:

1) Sam's Town – 4:05

2) Enterlude – 0:49

3) When You Were Young – 3:39

4) Bling (Confession of a King) – 4:08

5) For Reasons Unknown – 3:32

6) Read My Mind – 4:03

7) Uncle Jonny – 4:25

8) Bones – 3:46

9) My List – 4:08

10) This River Is Wild – 4:38

11) Why Do I Keep Counting? – 4:23

12) Exitlude – 2:24

Durata: 44 minuti.

Formazione:

- Brandon Flowers - voce, pianoforte, tastiere, sintetizzatore.

- Dave Keuning - chitarra elettrica, chitarra acustica.

- Mark Stoermer - basso.

- Ronnie Vannucci - batteria, percussioni.

Dopo aver ascoltato le ultime note, ci congediamo da “Sam's Town” dei The Killers, il disco che per questa settimana è stato la nostra macchina del tempo. Questo nostro viaggio non è mai statico; ogni riascolto svela una nuova strada, un nuovo dettaglio nascosto che merita di essere visitato. Fatemi sapere le vostre impressioni, i vostri ricordi e le vostre riflessioni.

Grazie per aver condiviso la rotta anche questa settimana, il prossimo vinile è già sul piatto. A presto!