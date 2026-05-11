Biella: Chiusa Strada Barazzetto Vandorno FOTO

Sversamento di liquidi lungo la strada che conduce a Barazzetto Vandorno, fino alla rotonda di via Ivrea. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto in direzione Barazzetto Vandorno per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La rotonda è invece percorribile.

Secondo le prime informazioni, la perdita sarebbe avvenuta da un mezzo in transito mentre stava scendendo lungo il tratto stradale. Si attende ora l’intervento per la pulizia della carreggiata e il ripristino della normale viabilità.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e utilizzare percorsi alternativi fino alla riapertura della strada.