Pollone, consegnata la Costituzione ai neo 18enni

In occasione della tradizionale consegna della Costituzione ai neo diciottenni, il Comune di Pollone ha voluto celebrare un momento importante di crescita civica e partecipazione alla vita della comunità.

Alla cerimonia erano presenti la Consigliera Regionale Elena Rocchi, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, insieme al Sindaco di Pollone Paolo Tha e all’Amministrazione comunale.

"È stato un momento semplice ma molto emozionante, dedicato ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età e che da oggi entrano pienamente nella vita civile del nostro Paese, con nuovi diritti ma anche con importanti responsabilità - commenta il primo cittadino - . Purtroppo la partecipazione dei giovani presenti non è stata numerosa, ma questo non toglie valore all’iniziativa. L’auspicio dell’Amministrazione è quello di riuscire, già dal prossimo anno, a coinvolgere ancora più ragazzi, affinché questa consegna possa essere sentita sempre più come un’occasione significativa di appartenenza alla comunità e ai valori della nostra Repubblica".

Al termine della cerimonia, la Pro Loco Pollone ha offerto un aperitivo conviviale, permettendo ai presenti di condividere un momento di incontro e dialogo in un clima sereno e partecipato.

"Ringrazio di cuore la Consigliera Regionale Elena Rocchi - conclude Tha - , il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, la Regione Piemonte per il patrocinio concesso, la Pro Loco, gli amministratori presenti e soprattutto i ragazzi che hanno scelto di prendere parte a questo importante momento dedicato alla cittadinanza e al futuro della nostra comunità".