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Valle Elvo | 11 maggio 2026, 15:20

Pollone, consegnata la Costituzione ai neo 18enni

Al termine della cerimonia, la Pro Loco Pollone ha offerto un aperitivo conviviale

Pollone, consegnata la Costituzione ai neo 18enni

Pollone, consegnata la Costituzione ai neo 18enni

In occasione della tradizionale consegna della Costituzione ai neo diciottenni, il Comune di Pollone ha voluto celebrare un momento importante di crescita civica e partecipazione alla vita della comunità.

Alla cerimonia erano presenti la Consigliera Regionale Elena Rocchi, il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, insieme al Sindaco di Pollone Paolo Tha e all’Amministrazione comunale.

"È stato un momento semplice ma molto emozionante, dedicato ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età e che da oggi entrano pienamente nella vita civile del nostro Paese, con nuovi diritti ma anche con importanti responsabilità - commenta il primo cittadino - . Purtroppo la partecipazione dei giovani presenti non è stata numerosa, ma questo non toglie valore all’iniziativa. L’auspicio dell’Amministrazione è quello di riuscire, già dal prossimo anno, a coinvolgere ancora più ragazzi, affinché questa consegna possa essere sentita sempre più come un’occasione significativa di appartenenza alla comunità e ai valori della nostra Repubblica".

Al termine della cerimonia, la Pro Loco Pollone ha offerto un aperitivo conviviale, permettendo ai presenti di condividere un momento di incontro e dialogo in un clima sereno e partecipato.

"Ringrazio di cuore la Consigliera Regionale Elena Rocchi - conclude Tha - , il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, la Regione Piemonte per il patrocinio concesso, la Pro Loco, gli amministratori presenti e soprattutto i ragazzi che hanno scelto di prendere parte a questo importante momento dedicato alla cittadinanza e al futuro della nostra comunità".

c.s.comune di Pollone, s.zo-

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