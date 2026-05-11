Alpini, Genova chiude l’Adunata: il racconto continua con i gruppi biellesi FOTO e VIDEO

La 97ª Adunata Nazionale degli Alpini si è conclusa a Genova, ma il racconto delle Penne Nere biellesi prosegue. Continuano ad arrivare le fotografie dei gruppi del territorio presenti all'evento più importante del mondo alpino.

Nel weekend genovese segnato dalla pioggia, si sono registrate circa 400mila presenze, con oltre 80mila Penne Nere in sfilata per dodici ore consecutive. La Sezione ANA di Biella, guidata dal presidente Marco Fulcheri, ha sfilato insieme ai gruppi del territorio portando nel capoluogo ligure il ricordo dell'edizione passata, quando era stata Biella ad accogliere migliaia di Alpini. Accanto ai protagonisti non sono mancati amministratori e sindaci del territorio.

L'evento è terminato con il passaggio della Stecca: Genova ha consegnato il testimone a Brescia, che ospiterà l’Adunata Nazionale del 2027.