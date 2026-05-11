A Biella “LE OASI DELLA SALUTE” alla scuola De Amicis

Tutti in piazza per la prevenzione!

DOMENICA 17 MAGGIO arrivano a Biella “LE OASI DELLA SALUTE”, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

L’iniziativa – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie piemontesi e sarà un evento di grande impatto per la nostra Città, come ha dichiarato Marzio Olivero, Sindaco di Biella: «Portare a Biella un’iniziativa come Le Oasi della Salute significa offrire ai cittadini un servizio concreto, utile e vicino alle persone. La prevenzione è una delle sfide più importanti della sanità moderna e giornate come quella del 17 maggio aiutano a diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza dei controlli e dei corretti stili di vita. Siamo orgogliosi che la nostra città sia tra le quindici piazze piemontesi coinvolte in questo progetto, grazie alla collaborazione tra l’assessorato regionale alla sanità, l’Azienda Sanitaria Locale e associazioni del territorio.»

Domenico Gallello, Assessore con delega a Salute e Benessere del Comune di Biella, ha commentato: «Da medico, prima ancora che da amministratore, ritengo fondamentale promuovere occasioni di prevenzione accessibili e gratuite per tutti i cittadini. Le malattie cardiovascolari possono essere contrastate efficacemente attraverso diagnosi precoci, controlli periodici e una maggiore cultura della salute. Le Oasi della Salute rappresentano un’opportunità importante per avvicinare le persone ai temi del benessere, della prevenzione e dell’attività fisica, grazie a una giornata che unirà screening sanitari, informazione e partecipazione attiva della comunità.»

L’appuntamento è presso la Scuola De Amicis in via Orfanotrofio 10, dalle 9.30 alle 17.00 per una giornata no-stop di check up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

"La promozione della salute e la prevenzione sono ambiti di azione centrali della Salute Pubblica. – ha così dichiarato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI. – L’obiettivo è contribuire ad aiutare le persone a mantenersi in salute il più a lungo possibile nell’arco della loro vita. Questa iniziativa sul territorio regionale testimonia la fondamentale importanza da parte di enti e associazioni di lavorare in questa direzione. Non è un caso che sul territorio nei prossimi giorni ci siano più eventi di questo tipo dedicati al movimento e agli screening cardiologici. La Direzione Generale ringrazia in particolare il Comune di Biella per la fondamentale collaborazione, lo staff dell’ASL BI e le associazioni che insieme hanno reso possibile un’iniziativa nel centro della città ricca di appuntamenti per i cittadini”.

Ha così commentato Milena Vettorello, Referente aziendale per la Promozione della Salute ASL BI: “Le Oasi della Salute rappresentano un’importante occasione per portare la prevenzione vicino alle persone, nei luoghi della vita quotidiana. Contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione, favorendo comunità più consapevoli e attive”.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

09.15: Accoglienza alla cittadinanza

09.30: Inaugurazione

OASI SCREENING

09.30 - 17.00: test e valutazioni disponibili fino ad esaurimento posti a cura dello staff della S. C. Cardiologia e degli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’ASL BI. Al termine dello screening, ogni cittadino riceverà una valutazione con i risultati e indicazioni per eventuali approfondimenti clinici:

· Elettrocardiogramma (ECG) a riposo;

· Elastometria epatica (Fibroscan);

· Consulenza personalizzata con medici e infermieri specializzati;

· Anamnesi dei fattori di rischio (familiarità, fumo, sedentarietà, alimentazione).

OASI NUTRIZIONE

09.30 - 17.00: test e valutazioni disponibili a cura dello staff della SSD Diabetologia ed Endocrinologia, in collaborazione con i volontari FAND – Associazione Italiana Diabetici Biella.

Ø Spazio dedicato agli stili di vita sani scoprendo le caratteristiche di una corretta alimentazione, della dieta mediterranea e imparando a leggere le etichette degli alimenti.

Ø Test e valutazioni:

- misurazione della pressione arteriosa;

- rilevazione della glicemia capillare (per screening diabete);

- profilo lipidico rapido (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi);

- calcolo dell'Indice di Massa Corporea (IMC/BMI);

- misurazione della circonferenza addominale (indicatore di rischio metabolico);

- valutazione del rischio cardiovascolare globale tramite algoritmi validati.

OASI INFORMATIVA

11.00 - 16.00: approfondimenti scientifici per i cittadini a cura di medici, farmacisti, veterinari, Infermieri di Famiglia e Comunità e dietiste. Durata di ciascuna relazione: da 15 a 30 minuti circa

· 11.00 - 11.15: Prevenzione primaria e secondaria nella tutela della salute

dr.ssa Milena Vettorello - Referente Promozione della Salute ASL BI

· 11.15 - 11.30: Farmaci da banco: comprenderli per usarli con sicurezza

dr.ssa Giovanna Di Giorgio - Farmacista S. S. Farmaceutica Territoriale ASL BI

· 11.30 - 11.45: Caldo: accorgimenti utili per affrontarlo

Infermieri di Famiglia e Comunità ASL BI

· 11.45 - 12.15: Conoscere il diabete per riconoscerlo e gestirlo al meglio

dr.ssa Emanuela Candida Massimetti– Responsabile f.f. SSD Diabetologia ed endocrinologia

· 12.15 – 12.45: Dieta mediterranea: scelta sostenibile per salute e ambiente

dott.ssa Luisa Barana - SSD Diabetologia ed Endocrinologia ASL BI

· 12.45 – 13.15: La lettura delle etichette come strumento per scelte consapevoli

dr.ssa Chiara Torelli – Dietista ASL BI

· 13.15 –13.30: Tabagismo e rischi correlati

dr.ssa Luciana Orso e dr.ssa Tiziana Verdoia- SERD ASL BI

· 13.30 – 13.45: Sicurezza alimentare e salute

dr.ssa Guia Richelmi - SSD Area Veterinaria B ASL BI

· 13.45 – 14.00: Ipertensione arteriosa: conoscerla e controllarla per prevenire le complicanze cardiovascolari

Intervento dello specialista cardiologo ASL BI

· 14.00 – 14.15: Rischio Cadute (simulazione e chiamata 112)

Infermieri di Famiglia e Comunità

· 14.15 – 14.30: Accesso ai servizi per la salute presenti sul territorio (a domicilio, nelle Case della Comunità, …)

Infermieri di Famiglia e Comunità ASL BI

· 14.30 – 15.00 Colesterolo e salute del cuore: come tenere sotto controllo i livelli con stile di vita e terapia dr.ssa Cristina Amione, SSD Diabetologia ed Endocrinologia ASL BI

· 15.00 – 15.30: Osteoporosi, una malattia silente ma grave: dalla diagnosi precoce alla prevenzione con dieta, sole e stile di vita

dott.ssa Veronica M. Demichelis - SSD Diabetologia ed Endocrinologia ASL BI

· 15.30 – 15.45: La cura dell'animale- il rapporto con la persona

dr. Mario Botta, SSD Area Veterinaria C ASL BI

· 15.45 – 16.00: La promozione della salute nei luoghi di lavoro

dr.ssa Marta Terzi, Direttore SC SPRESAL e Direttore Dipartimento di Prevenzione

OASI SPORT

10:00-16:00: sessioni sportive gratuite per adulti e bambini a cura di APD Pietro Micca, fitness a corpo libero e camminata accompagnata

OASI TEEN

· 10.00 – 12.00: Laboratori di galenica per bambini e ragazzi (fino ad esaurimento posti)

· 14.00 – 16.00: Quiz per bambini e ragazzi con il supporto dei farmacisti ospedalieri e territoriali

Per tutte le info e le prenotazioni delle attività sportive: www.leoasidellasalute.it

Contatto Events

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