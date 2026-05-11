Bitcoin, a Biella un aperitivo finanziario tra blockchain, mining e investimenti

C’è chi lo segue da tempo, chi lo guarda con diffidenza e chi vuole semplicemente capirlo meglio. Il Bitcoin sarà al centro dell’Aperitivo finanziario in programma giovedì 14 maggio, alle 19.15, al Second The Apartment, in viale Matteotti 13 a Biella.

L’incontro, dal titolo “Bitcoin - The Event”, sarà dedicato alle origini della criptovaluta, alla sua evoluzione, al funzionamento della blockchain e al mining. Nel corso della serata verranno affrontate anche le strategie per investire in Bitcoin, con l’obiettivo di proporre un momento di approfondimento chiaro e accessibile, nel consueto contesto informale.

A condurre l’appuntamento saranno Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente, e Francesco Cacciami “Bitcoin Lovers”.

Al termine della conferenza sono previsti apericena, drink e networking. Il costo di partecipazione è di 15 euro.

La prenotazione deve essere effettuata entro oggi, lunedì 11 maggio, ai numeri 327 410 7837, 328 213 2772 e 348 326 6633.