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Calcio | 09 maggio 2026, 20:40

Calcio, play off amari per la Biellese: il Varese vince 2 a 1 al Pozzo

Non basta il solito Naamad, pubblico delle grandi occasioni con 1500 spettatori.

Calcio, play off amari per la Biellese: il Varese vince 2 a 1 al Pozzo (foto di repertorio)

Calcio, play off amari per la Biellese: il Varese vince 2 a 1 al Pozzo (foto di repertorio)

Niente impresa per la Biellese. Davanti a 1500 spettatori, i lanieri vengono superati 2 a 1 dal Varese nella sfida play off, andata in scena questa sera, 9 maggio, al Pozzo Lamarmora. A segno gli ospiti con Sovogui e Bertoni mentre il gol dei padroni di casa lo realizza il solito Naamad. 

Poco fa la società bianconera ha pubblicato il seguente post sulla propria pagina Facebook: “Avremmo voluto chiudere la stagione regalandovi un’altra soddisfazione. Non ci siamo riusciti. Resta però il percorso stupendo vissuto insieme. Noi e il vostro sostegno. Il vostro affetto. Questa sera ce lo avete dimostrato ancora una volta, riempiendo casa come mai prima d’ora! Viva NOI! Ale’ la Biella”.

g. c.

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