Ponte sull'Oremo, chiude due ore per manutenzione

Nuove modifiche alla viabilità provinciale per consentire interventi di controllo e manutenzione sul ponte provvisorio installato lungo la SP 502 Sordevolo–Biella, all’altezza del Torrente Oremo.
Attraverso un' ordinanza la Provincia di Biella ha disposto la sospensione temporanea del traffico nella mattinata di lunedì 11 maggio 2026, dalle ore 10 alle ore 12, nel tratto situato al chilometro 7+000, sul confine tra i Comuni di Biella e Occhieppo Superiore.
Il provvedimento riguarda il ponte Bailey installato in via provvisoria dopo i gravi danni subiti dal vecchio ponte in muratura durante gli eventi alluvionali dell’aprile scorso. La struttura necessita infatti di periodici controlli tecnici e interventi di manutenzione, affidati all’Associazione Nazionale Genieri Specialisti Volontari con sede operativa a Samarate, in provincia di Varese.
Durante le operazioni saranno predisposti percorsi alternativi e apposita segnaletica temporanea per indirizzare il traffico.