Benna, si raccolgono le iscrizioni per il centro estivo

BENNA – Anche quest’anno il Comune di Benna in collaborazione con l'Associazione CAM - Crea Attiva Mente propone il centro estivo per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado dal 15 giugno al 31 luglio.

Grazie alla contribuzione del Comune, sono previste tariffe agevolate per i residenti di Benna, per gli alunni non residenti ma frequentanti le scuole di Benna.

Le iscrizioni si raccolgono entro il 20 maggio, compilando la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link https://www.comune.benna.bi.it/Dettaglionews?IDNews=351239 e consegnandola presso la Scuola Primaria o dell’Infanzia o presso gli uffici comunali.

Per i residenti e frequentanti la scuola di Benna 70 euro a settimana (comprensiva di pasto e ingresso in piscina). La quota associativa di 18 euro sarà a carico del Comune.

Per i soli bambini frequentanti il programma “Agenda Nord” della Scuola Primaria di Benna è prevista una riduzione della tariffa settimanale: 60 Euro di cui 55 € a carico della famiglia, il resto sarà coperto dal Comune.

Per i non residenti e/o non frequentanti la scuola di Benna 75 euro a settimana più la quota associativa pari a 18 euro.

Previsto sconto di € 10 dal secondo figlio se con frequenza contemporanea.

Qualora il numero degli iscritti non fosse proporzionalmente adeguato, come lo scorso anno, i gruppi verranno uniti nei locali della Scuola Primaria pur mantenendo gli operatori dedicati.



Maggiori info e dettagli nel “modulo iscrizione” pubblicato sul sito e telefonando a Simone 3475129681 o Anna 3519805303.

“Dopo la positiva esperienza dello scorso anno riproponiamo il centro estivo in paese in collaborazione con l’Associazione CAM – Crea Attiva Mente - spiega il sindaco Cristina Sitzia – garantendo alle famiglie e ai bambini un importante punto di riferimento. Come Amministrazione Comunale crediamo profondamente nel valore di offrire spazi di crescita, di gioco e di condivisione per i nostri ragazzi”.