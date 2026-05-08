OPI Biella celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere tra cultura, prevenzione e solidarietà

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella promuove un calendario di iniziative aperte ai professionisti e alla cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’infermiere, raccontare la complessità della cura e rafforzare il legame con il territorio.

«Celebrare questa giornata significa, per noi, andare oltre la ricorrenza: vuol dire creare occasioni concrete di incontro con la comunità, rendere visibile il valore della professione infermieristica e il contributo che ogni giorno gli infermieri offrono alla salute, alla prevenzione, alla cura e alla solidarietà», spiega la Presidente dell’OPI di Biella, dott.ssa Simona Milani.

«Abbiamo scelto linguaggi diversi — il cinema, il teatro e il confronto diretto con i cittadini — perché la cura attraversa la vita delle persone ben oltre i confini delle strutture sanitarie. Il nostro intento è aprire spazi di riflessione, partecipazione e sensibilizzazione, valorizzando gli infermieri come professionisti competenti, responsabili e profondamente radicati nella comunità».

Il programma prenderà avvio martedì 12 maggio alle ore 21.00, nell’ambito del progetto “Cinema al Cinema” di A.G.I.S. Piemonte, con la proiezione del film Ultimo Turno di Petra Volpe. La pellicola affronta temi molto vicini alla professione infermieristica, come la responsabilità, la fatica, la relazione di cura e il valore umano dell’assistenza. Per l’occasione, il biglietto sarà proposto al prezzo agevolato di 3,50 euro

Venerdì 15 maggio alle ore 20.30, al Teatro Don Minzoni, andrà in scena lo spettacolo teatrale ET VOILÀ, curato dalla compagnia “Infermieri e dintorni”. Una serata all’insegna dello svago e della condivisione, ma anche della solidarietà: l’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto a Medici con l’Africa CUAMM Piemonte, a sostegno del progetto di riqualificazione del Pronto Soccorso del Nekemte Specialized Hospital, in Etiopia. L’evento sarà realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La giornata conclusiva si terrà sabato 16 maggio, dalle ore 10.00 alle 18.00, presso i Giardini Zumaglini di Biella, con l’evento “Nutriamo la salute”, dedicato alla prevenzione, agli stili di vita, alla cultura del dono e all’incontro con la cittadinanza, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Biella Marzio Olivero e vedrà la partecipazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui ADMO, AIL, AIDO, AVIS, LILT e Fondo Edo Tempia. Saranno presenti infermieri esperti in diversi ambiti: professionisti dell’area delle dipendenze, Infermieri di Famiglia e Comunità per l’approfondimento sugli stili di vita, esperti in donazione di organi e tessuti, oltre all’Ordine degli Avvocati, che offrirà un contributo sul tema delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Alla manifestazione parteciperanno anche gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, a testimonianza dell’impegno nella formazione delle nuove generazioni di professionisti.

La presenza di CIVES,- Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, e degli infermieri dell’area emergenza-urgenza offrirà inoltre ai cittadini la possibilità di assistere e partecipare ad attività educative sulle manovre d’emergenza e salvavita.

Ad arricchire la giornata sarà anche la presenza dell’artista Rosita Cupertino con il progetto “Chemiocratico”, capace di unire arte, esperienza di cura e sensibilizzazione.

«Come OPI Biella — conclude la Presidente Simona Milani — desideriamo che questi appuntamenti non siano soltanto momenti celebrativi, ma occasioni per costruire consapevolezza, vicinanza e partecipazione. Parlare di infermieri significa parlare di salute, comunità, diritti, responsabilità e futuro. Per questo invitiamo tutti a partecipare: perché la cura riguarda ciascuno di noi».