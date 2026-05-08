Auto sospetta a Pollone, residenti chiamano il 112: arrivano i Carabinieri e trovano droga in uno zaino

Intervento dei Carabinieri nel comune di Pollone. La richiesta di intervento sarebbe giunta da alcuni residenti che avrebbero notato un via vai sospetto nei pressi di alcune abitazioni e, pensando alla presenza di ladri, avrebbero digitato il numero di emergenza unico.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, in orario serale: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe lasciato uno zaino in un’aiuola e, subito dopo, si sarebbe allontanato. All’interno sembra che fosse riposta della droga di pochi quantitativi. Una volta sul posto, la sostanza stupefacente, assieme allo zainetto, è stata sottoposta a sequestro.

Sono ora in corso i dovuti accertamenti che chiariranno i contorni della vicenda. L’episodio ha creato un certo scalpore tra i cittadini: da qui l’invito a segnalare comportamenti, o azioni sospette, alle forze dell’ordine.