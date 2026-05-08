Tutti a tavola, tutti insieme: a Candelo la mensa scolastica diventa simbolo di inclusione

Abbattere le barriere, anche a tavola, per trasformare la diversità in un momento di condivisione per tutti. In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, il Comune di Candelo ha aderito con entusiasmo al progetto "Tutti a tavola, tutti insieme", promosso dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) Piemonte. Tra il 9 e il 17 maggio 2026, la mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo di Candelo servirà un intero menù completamente privo di glutine per tutti i bambini, celiaci e non. Un'iniziativa che va oltre l'aspetto nutrizionale per diventare un vero e proprio atto educativo e sociale.



Il commento di Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore all’istruzione: "L'educazione passa anche attraverso il piatto - dichiara il Vicesindaco Selena Minuzzo - Ritengo che l'inclusione reale si realizzi quando nessuno deve sentirsi 'diverso' o 'escluso' nei momenti di vita quotidiana. Portare un menù senza glutine a tutti i bambini significa trasformare un'esigenza medica in una preziosa opportunità di conoscenza e consapevolezza alimentare per l'intera comunità scolastica".



Secondo l'assessore, l'iniziativa ha un profondo valore simbolico: "Sedersi a tavola e mangiare tutti la stessa cosa è un gesto di solidarietà potente. Aiuta i bambini a comprendere che la dieta senza glutine non è una privazione, ma una possibilità gastronomica altrettanto buona e sicura. In questo modo, l'ora della mensa smette di essere un momento di gestione delle differenze per diventare uno spazio di autentica uguaglianza e benessere condiviso".



L'amministrazione comunale ha già provveduto a inoltrare tutto il materiale informativo dell'AIC Piemonte all'Istituto Comprensivo e a darne comunicazione formale all'ASL di Biella e alle famiglie dei piccoli alunni. "Ringrazio AIC Piemonte per questa proposta che abbiamo sposato immediatamente - conclude Selena Minuzzo - Il nostro obiettivo come Assessorato all’Istruzione è quello di promuovere una cultura dell'accoglienza che parta dai banchi di scuola e arrivi fino alle case dei cittadini. 'Tutti a tavola, tutti insieme' non è solo uno slogan, ma il nostro impegno concreto per una Candelo sempre più attenta ai bisogni di ognuno".

Dichiara così Paolo Gelone, sindaco di Candelo: “Questa iniziativa rappresenta un importante messaggio di inclusione e attenzione verso tutti gli alunni, nell'ambito di una comunità sempre più consapevole, accogliente e attenta ai bisogni di ciascuno.”