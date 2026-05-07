Biella, Memorial Day del SAP: oltre 200 bambini per ricordare le vittime della mafia

Prendono il via le celebrazioni nazionali della XXXIV edizione del Memorial Day del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia. L’iniziativa, nata nel 1993 e promossa in tutta Italia, è dedicata al ricordo delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e diffondere i valori della legalità, soprattutto tra i più giovani.

In tutta la penisola saranno organizzate cerimonie, incontri e momenti commemorativi curati dalle segreterie provinciali e regionali del sindacato, tra deposizioni di corone d’alloro, convegni e dibattiti che spesso coinvolgono anche il mondo della scuola. Le celebrazioni culmineranno mercoledì 20 maggio a Roma con la tradizionale “Staffetta della memoria”, in programma alle 18 all’Altare della Patria.

Anche Biella parteciperà alle iniziative del Memorial Day con una giornata dedicata ai bambini e al valore del ricordo. Mercoledì 14 maggio gli alunni delle scuole Borgonuovo e Collodi si ritroveranno all’oratorio di San Paolo per un appuntamento che unirà gioco, riflessione e condivisione, grazie anche alla disponibilità di don Filippo, cappellano della Polizia.

Nel corso della giornata si alterneranno momenti di svago ad altri più significativi, dedicati alla memoria delle vittime della criminalità organizzata. Saranno oltre 200 i bambini coinvolti in un’esperienza pensata per trasmettere, con un linguaggio adatto ai più piccoli, l’importanza del rispetto delle regole, della legalità e del non dimenticare.

A contribuire all’organizzazione dell’evento ci sarà anche il Comitato di Biella della Croce Rossa, che accompagnerà le attività con giochi, attrazioni, distribuzione di gadget e una merenda finale per tutti i partecipanti.