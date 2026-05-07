Studenti scrittori a rapporto con "Storie da museo"

Riparte dal grande successo dell’edizione biellese 2025 la nuova edizione del Concorso Letterario “Storie da Museo”, un progetto culturale voluto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che anche quest’anno vedrà al suo fianco la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ne sosterrà la diffusione ed Edizioni Effedi.

Cos'è STORIE DA MUSEO

Il Bando del Concorso invita chiunque ami la scrittura a confrontarsi con l’immensità degli spunti offerti dai i tesori museali (non solo d’arte, visto che il concorso è aperto a tutti i musei del territorio di diversa tipologia: etnografici, storici, archeologici, ecc.) potendo esprimere emozioni e suggestioni liberamente, trasformandole in racconti. Un’occasione per gli appassionati di ogni età di confrontarsi con argomenti così affascinanti; ma anche un modo divertente e alternativo di fornire visioni originali e trasversali dei Musei e del patrimonio culturale che custodiscono. Saranno questi i soggetti al centro del racconto che, come ogni lavoro di fantasia, potrà aggirarsi liberamente tra tutti i generi letterari, a patto di rispettare le regole del bando.

Come funziona

La consultazione/diffusione del nuovo Bando avviene, oltre che sui media tradizionali, attraverso il sito della Fondazione CR Vercelli (www.fondazionecrvercelli.it) e della Fondazione CR Biella (www.fondazionecrbiella.it), sui canali social di entrambe le Fondazioni e su tutti i migliori portali dedicati ai concorsi letterari.

Qui si potranno trovare i dettagli tecnici del Bando e l'elenco di tutti i Musei che si possono visitare allo scopo di ispirarsi.

Anche il Biellese in Concorso

Dopo il grande successo dell’edizione biellese 2025 anche nel 2026 a Vercellese e Valsesia si affiancherà la provincia di Biella con i suoi Musei, inoltre la nuova edizione prevede un'attenzione particolare verso gli studenti degli Istituti Superiori e dell'Università che l'anno scorso hanno aderito con entusiasmo.

Fondamentale la collaborazione dei Docenti dei vari Istituti scolastici affinché il Bando trovi la diffusione... e gli scrittori che merita.

La collaborazioni tra Fondazioni

L’estensione al Biellese del concorso “Storie da Museo” rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra Fondazioni bancarie oltre che un’occasione interessante di approfondimento culturale.

"Il successo consolidato di 'Storie da museo' dimostra che la cultura è un terreno d'incontro naturale tra territori vicini. La collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e quella di Vercelli non è solo una scelta organizzativa, ma una visione strategica: unendo le forze, superiamo i confini provinciali per offrire ai nostri musei una voce più forte e un pubblico più vasto. In un’epoca in cui la rete e la sinergia sono fondamentali, questo concorso rappresenta un modello virtuoso di come le Fondazioni possano agire insieme come volano di crescita sociale, trasformando il patrimonio locale in un racconto collettivo capace di ispirare nuove generazioni di visitatori e scrittori." Michele Colombo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

“E' con grande piacere ritrovarsi nuovamente intorno ad un progetto che, nel giro di due anni, ha avuto la capacità di coinvolgere le risorse di due territori, Vercellese e Biellese, allo scopo di valorizzare un patrimonio prezioso che merita attenzione e rispetto. I Musei sono entità preziose, una rete di conoscenza resa fruibile da persone straordinarie che dedicano tempo ed energie a conservare e rendere visibili i tesori, dai più conosciuti a quelli meno noti, che i nostri territori conservano. La speranza è che un progetto come Storie da Museo permetta, in modo divertente e coinvolgente, di allargare la schiera dei curiosi, di coloro che scelgono di mettere piede nelle sale sempre sorprendenti di queste piccole/grandi isole di memoria e bellezza”.