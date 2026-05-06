Formazione tecnica superiore, il Piemonte investe 42,3 milioni di euro

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno nel campo della formazione e del lavoro con l’approvazione del nuovo atto di indirizzo per la programmazione triennale 2026-2029 dell’offerta di Formazione Tecnica Superiore. Il provvedimento riguarda i percorsi e le attività degli ITS Academy e i percorsi IFTS, con un investimento complessivo di 42,3 milioni di euro di risorse regionali, a cui si aggiungeranno ulteriori fondi nazionali e possibili risorse PNRR.

L’obiettivo è costruire competenze qualificate, sostenere il sistema produttivo e accompagnare i giovani verso un’occupazione specializzata, in linea con le esigenze delle imprese.

«Con questo piano rafforziamo una scelta chiara: investire sulla formazione tecnica superiore come leva concreta di sviluppo e occupazione - spiega Daniela Cameroni, assessore alla Formazione della Regione Piemonte - Gli ITS Academy e i percorsi IFTS rappresentano una risposta efficace ai bisogni reali delle imprese e, allo stesso tempo, un’opportunità vera per i nostri giovani di costruire il proprio futuro senza dover lasciare il territorio. I risultati parlano da soli: oltre il 90% degli studenti trova lavoro entro un anno. Questo significa che quando la formazione è costruita insieme al sistema produttivo, funziona. La Regione Piemonte continuerà a portare avanti questa visione con determinazione, trasformando le politiche formative in risultati concreti e misurabili per cittadini e imprese».

I percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore, realizzati da sette Fondazioni ITS Academy, rappresentano un canale altamente specializzato e sempre più strategico. Si tratta di corsi biennali da 1.800 ore, articolati in aree tecnologiche chiave: dall’energia alla meccatronica, dall’agroalimentare all’ICT, fino al turismo e al tessile.

Elemento centrale è la forte componente pratica: almeno il 35% delle ore si svolge in azienda, anche all’estero. Al termine del percorso gli studenti conseguono un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, riconosciuto a livello nazionale ed europeo e corrispondente al livello EQF 5. Il titolo consente l’ingresso diretto nel mondo del lavoro oppure la prosecuzione degli studi universitari.

Accanto agli ITS Academy, i percorsi IFTS offrono una proposta tecnica più breve e mirata. Sono corsi annuali post-diploma da 800 ore, progettati insieme da scuole, enti di formazione, università e imprese, con attività in aula ed esperienze lavorative finalizzate alla preparazione di tecnici specializzati per i processi produttivi e organizzativi delle aziende.

Entrambe le tipologie possono essere realizzate anche in apprendistato, formula che permette di studiare e lavorare contemporaneamente, conseguendo il titolo e percependo un compenso.

I risultati confermano la validità del sistema: in Piemonte gli ITS registrano da anni performance elevate, con oltre il 90% degli studenti occupati entro un anno dal diploma, in modo coerente con il percorso svolto. Un dato che evidenzia l’efficacia di un modello costruito in raccordo con il mondo produttivo.

L’alta formazione tecnica si conferma così una leva strategica per lo sviluppo del territorio: forma competenze avanzate, sostiene l’innovazione, contribuisce a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e rafforza la competitività delle imprese.

Gli ITS Academy favoriscono inoltre la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, l’aggiornamento dei docenti e il trasferimento tecnologico, con particolare attenzione anche alle piccole e medie imprese.