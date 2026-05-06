Valdilana, il Comune ricorda don Dino Lanzone: “Il suo esempio continuerà a vivere nella nostra comunità”

Nelle scorse ore, il comune di Valdilana si è unito al cordoglio della comunità per la scomparsa di don Dino Lanzone, venuto a mancare all’età di 99 anni, dopo una vita lunga e interamente dedicata agli altri.

“Per molti anni parroco della comunità triverese e rettore del Santuario della Brughiera, Don Dino è stato una guida preziosa, un punto di riferimento umano e spirituale, capace di costruire legami, opportunità e percorsi di crescita per intere generazioni – si legge nella nota apparsa sui propri canali social - Il suo impegno ha lasciato un segno profondo nel territorio: dall’oratorio alle attività per i giovani, fino alla valorizzazione del santuario, luogo che grazie a lui sono diventati spazi di accoglienza, spiritualità e comunità. Don Dino ha saputo guardare lontano, seminando valori, relazioni e futuro. I frutti del suo operato vivono oggi nelle persone e nelle esperienze che ha contribuito a creare. A lui va il sincero ringraziamento dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Il suo esempio continuerà a vivere nella nostra comunità”.