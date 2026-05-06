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CRONACA | 06 maggio 2026, 09:40

Maltempo, pianta sulla strada: arrivano i Vigili del Fuoco in Valle Elvo

L'intervento ha avuto luogo nella prima mattinata di oggi.

Maltempo, pianta sulla strada: arrivano i Vigili del Fuoco in Valle Elvo (foto di repertorio)

Maltempo, pianta sulla strada: arrivano i Vigili del Fuoco in Valle Elvo (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco in Valle Elvo nella prima mattinata di oggi, 6 maggio, per una pianta caduta sulla strada a causa delle intense piogge delle scorse ore. Il fatto è avvenuto nel comune di Pollone, dove la squadra ha provveduto a rimuovere l’albero e a ripristinare la sicurezza sulla carreggiata. Si raccomanda la prudenza alla guida, specialmente in caso di maltempo.

g. c.

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