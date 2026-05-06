Sabato 9 maggio “Io Non Rischio” con la Protezione Civile di Biella

Proseguono le attività di informazione alla popolazione sulle buone pratiche di Protezione Civile da parte del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Biella.

Per la giornata di sabato 9 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, è previsto un gazebo informativo dedicato alla campagna nazionale “Io Non Rischio”, che si terrà nella piazza centrale del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella.

Anche in questa occasione, il Centro Commerciale Gli Orsi ha voluto garantire uno spazio ai volontari del Gruppo Comunale cittadino per promuovere iniziative rivolte alla popolazione sulle tematiche di Protezione Civile.

Nel corso della giornata, i volontari saranno presenti con l’esposizione di un automezzo e di alcune attrezzature, e avranno il piacere di divulgare, attraverso materiali informativi specifici, le buone pratiche di Protezione Civile, con particolare riferimento ai rischi connessi al territorio biellese.

I volontari, appositamente formati dalla Regione Piemonte per la campagna “Io Non Rischio”, coinvolgeranno i presenti illustrando materiali informativi relativi ai rischi di alluvione e terremoto, fornendo indicazioni utili su come comportarsi prima, durante e dopo un evento emergenziale. Saranno inoltre disponibili a spiegare le principali attività svolte per la Città di Biella e a presentare mezzi e attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per promuovere le attività del Gruppo Comunale e avvicinare nuovi possibili volontari alla Protezione Civile.