Pollone, dal Comune contributi all' Asilo Infantile Frassati e l’Associazione Sportiva Dilettantistica GS Donato

La Giunta comunale di Pollone ha approvato l’erogazione dei contributi economici per l’anno 2026 destinati a enti e associazioni del territorio che operano in ambito educativo e sportivo, nel rispetto del regolamento comunale sui finanziamenti e benefici economici.

Il provvedimento riguarda in particolare la Fondazione “Asilo Infantile Emma Frassati” di Pollone e l’Associazione Sportiva Dilettantistica GS Donato.

Alla scuola dell’infanzia viene confermato un sostegno economico annuale destinato a coprire le spese di gestione del servizio educativo, come previsto dalla convenzione in essere con il Comune. L’intervento si inserisce nell’ambito delle politiche a favore dell’istruzione e dei servizi alla prima infanzia.

Per quanto riguarda il settore sportivo, l’ASD GS Donato riceverà un contributo a sostegno dell’organizzazione dei “Giochi della Gioventù 2026”, manifestazione che coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni dell’Unione Montana Valle Elvo. L’evento è in programma per il prossimo 7 giugno e rappresenta un’importante occasione di aggregazione e promozione dell’attività sportiva tra i più giovani.

Nel complesso, l’amministrazione comunale ha stanziato 6.000 euro per la Fondazione Emma Frassati e 100 euro per l’iniziativa sportiva.

La Giunta ha sottolineato come tali contributi rientrino nelle finalità istituzionali dell’ente e siano coerenti con il principio di sussidiarietà, che valorizza il ruolo delle associazioni e delle realtà locali nello svolgimento di attività di interesse pubblico.