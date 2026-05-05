Fumo e scintille da un palo della luce: Vigili del Fuoco a Occhieppo inferiore VIDEO

Nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, un palo della luce ha iniziato a emettere fumo e scintille in via delle Pigne, a Occhieppo Inferiore.

A segnalare l’anomalia sarebbero stati alcuni residenti della zona, che si sono accorti di quanto stava accadendo affacciandosi dalle finestre delle proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie a mettere l’area in condizioni di tutela.

Al momento non sono note le cause dell’episodio. Non si escludono possibili disagi o interruzioni temporanee alle linee elettriche delle utenze della zona, in attesa degli accertamenti tecnici.