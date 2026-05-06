Carabinieri alla Primaria di Crevacuore: una lezione di legalità FOTO

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel progetto di “Cultura della Legalità”, iniziativa dedicata alla formazione dei cittadini di domani. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Crevacuore hanno incontrato gli alunni della locale Scuola Primaria, accolti con entusiasmo e con numerose domande.

L’incontro è stato condotto dal Maresciallo Ordinario Fabio Rotolo, Comandante della Stazione in sede vacante, che ha coinvolto i giovani studenti con un linguaggio semplice, diretto e adatto alla loro età.

Al centro del confronto non solo i compiti istituzionali dell’Arma, ma anche temi di stretta attualità e vicini alla vita quotidiana dei ragazzi: dal bullismo al cyberbullismo, con particolare attenzione all’importanza del rispetto reciproco e al coraggio di segnalare eventuali soprusi; dall’educazione civica, intesa come valore delle regole per una convivenza libera e pacifica, fino alla sicurezza in rete e ai primi passi consapevoli nel mondo digitale.

Alta la partecipazione dei bambini, che hanno rivolto domande sui dettagli della divisa e dell’equipaggiamento, senza rinunciare a riflessioni più profonde sul significato di “aiutare il prossimo”. Il Maresciallo Rotolo ha risposto alle curiosità degli alunni, ricordando come la caserma rappresenti un punto di riferimento sempre aperto per chiunque abbia bisogno di aiuto o consiglio.

Momenti come questo, fortemente voluti dall’Arma, hanno l’obiettivo di avvicinare le istituzioni al mondo della scuola, trasmettendo ai più piccoli l’immagine del Carabiniere come figura di fiducia e presenza vicina alla comunità.

La mattinata si è conclusa con una foto di gruppo e con la promessa, da parte degli alunni, di farsi portavoce dei valori di legalità appresi durante l’incontro.