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Cossato e Cossatese | 06 maggio 2026, 19:00

Cossato, lavori sulla strada 232 per Valdilana e Mottalciata: code e viabilità rallentata sul ponte

Al via lavori di rifacimento dei giunti stradali: il cantiere terminerà alle 18 del prossimo 15 maggio.

Cossato, lavori sulla strada 232 per Valdilana e Mottalciata: code e viabilità rallentata sul ponte

Code e viabilità rallentata sulla Bretella di Cossato che porta al comune di Valdilana. A segnalare i disagi diversi utenti della strada in transito nella prima serata odierna. Da ieri mattina, 5 maggio, sono iniziati i lavori sul ponte della SS 232 Var. Panoramica Zegna, dal km 11+950 al km 12+130, nel territorio di Cossato: in particolare, si tratta di un’opera di rifacimento dei giunti stradali. 

Lo rende noto ANAS con un’ordinanza che avverte la popolazione degli interventi sulla sovrastruttura stradale e la relativa pavimentazione. Per consentire la messa in opera, è stato disposto come provvedimento, in ambo le direzioni (verso Mottalciata e Valdilana), il senso unico alternato mediante la presenza di un impianto semaforico. Salvo modifiche, il cantiere terminerà alle 18 del prossimo 15 maggio.

g. c.

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