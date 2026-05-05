Cossato, approvato in consiglio comunale il rendiconto 2025 nel segno della continuità

Il rendiconto 2025 del comune di Cossato, approvato in consiglio comunale lo scorso 30 aprile, restituisce conti in equilibrio e una gestione che nel corso dell’anno ha mantenuto continuità.

Il risultato di amministrazione si attesta a 6.356.621,12 euro, mentre la cassa finale raggiunge i 5.811.148,27 euro, garantendo all’ente la disponibilità necessaria per far fronte ai pagamenti senza criticità. Positivi anche i tempi di liquidazione, che si fermano a circa 22 giorni, ben al di sotto dei 30 previsti, con pagamenti spesso anticipati rispetto alle scadenze.

Nel corso del 2025 sono stati movimentati complessivamente 25.284.422,15 euro, segno di un’intensa attività finanziaria e di una gestione dinamica. Nello stesso periodo è proseguita la riduzione dei debiti pregressi, con pagamenti per 1.506.043,60 euro relativi a impegni degli anni precedenti. All’interno del risultato complessivo, 3.117.518,81 euro risultano accantonati a tutela degli equilibri futuri, mentre la quota disponibile si attesta a 818.003,33 euro, offrendo margini utili per le prossime scelte amministrative.

Sul fronte degli investimenti, prosegue il percorso virtuoso di contenimento del debito, che scende a 5.546.725,07 euro. Nel corso dell’anno sono stati accesi nuovi mutui per 162.653,15 euro, a fronte di rimborsi complessivamente superiori, pari a 371.538,30 euro. Il capitolo dei servizi restituisce una parte rilevante della gestione. Le entrate coprono il 69,67% dei costi, mentre il Comune continua a sostenere direttamente una parte significativa per mantenere accessibili i servizi, in particolare quelli dedicati alle famiglie e all’ambito parascolastico.

L’assessore al Bilancio Barbara Imperadori richiama il contesto generale, sottolineando come le tensioni internazionali, in particolare quelle in Medio Oriente, continuino ad incidere sull’andamento dei costi, dall’energia ai carburanti, con possibili effetti anche sulla gestione degli enti locali e sulla vita quotidiana delle famiglie. “In questo quadro – osserva - una situazione finanziaria solida consente di affrontare con maggiore stabilità eventuali aumenti dei costi e di mantenere continuità nei servizi”.

Nella stessa seduta è stata approvata anche la variazione di bilancio collegata al rendiconto.