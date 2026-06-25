Cerrione, l’attenzione del Comune verso i giovani: inaugurati il nuovo campo polisportivo e l’area ricreativa

A Cerrione l’attenzione dell’amministrazione comunale è massima verso le famiglie e le nuove generazioni. È notizia di questi giorni che si sono conclusi i lavori per la realizzazione del campo polisportivo e dell’area ricreativa, presente in via Kennedy.

In poche ore, il nuovo terreno è stato testato trovando il gradimento dei bimbi dell’infanzia. L’opera ha visto impiegati 145mila euro per il progetto: di questi quasi 125mila sono fondi regionali, il resto finanziato direttamente dal Comune.

Non solo: sempre nelle scorse settimane, l’amministrazione guidata dal sindaco Davide Chiarletti ha distribuito alle famiglie degli alunni la carta dei servizi per l’anno scolastico 2026/27.

“Altre novità sono all’orizzonte – sottolinea il vice Anna Maria Zerbola - Anche quest' anno, da settembre, prenderanno servizio 3 ragazze del servizio civile che faranno attività di doposcuola agli alunni della scuola secondaria. Il mercoledì gli alunni della primaria potranno frequentare il corso di nuoto presso la piscina Pralino e il venerdì pomeriggio un corso di inglese con gli insegnanti della UPB Educa. Iniziative che guardano agli interessi e ai bisogni dei nostri giovani”.