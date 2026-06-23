Sicurezza nelle scuole: oltre 320 mila euro per il Biellese dal nuovo piano del Ministero

Arrivano nuove risorse per la sicurezza degli edifici scolastici del Biellese. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti autorizzato il primo scorrimento delle graduatorie relative all'avviso nazionale dedicato all'adeguamento alle norme antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza delle scuole pubbliche.

Nel quadro dei finanziamenti destinati al Piemonte, sono tre gli interventi ammessi nella provincia di Biella, per un importo complessivo di 320 mila euro.

Il finanziamento più consistente riguarda il Comune di Biella, che ha ottenuto un contributo di 200 mila euro per lavori di adeguamento antincendio in un edificio scolastico del territorio. L'intervento ha ottenuto 27 punti in graduatoria ed è stato ammesso al finanziamento ministeriale.

Risorse anche per il Comune di Cavaglià, che beneficerà di 70 mila euro per opere di adeguamento alle normative antincendio. Il progetto, che ha ottenuto 31 punti, figura tra quelli finanziati nell'ambito dello scorrimento delle graduatorie.

Completa il quadro il Comune di Borriana, destinatario di un contributo pari a 50 mila euro per interventi finalizzati alla sicurezza degli edifici scolastici, in particolare saranno interessati la scuola dell’infanzia e il micronido. La candidatura è stata ammessa con un punteggio di 18 punti.

Le risorse assegnate rientrano nel programma nazionale con cui il Ministero sostiene gli enti locali proprietari degli immobili scolastici nell'esecuzione di opere necessarie a garantire strutture sempre più sicure, efficienti e conformi alle normative vigenti.

A livello nazionale, il decreto autorizza nuovi finanziamenti per oltre 40 milioni di euro, destinati a interventi di adeguamento antincendio e di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Ministero ha inoltre precisato che ulteriori opere potranno essere finanziate nei prossimi mesi attraverso successivi decreti, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili.